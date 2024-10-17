Ферстаппен – о приоритете в «Макларене»: на месте Пиастри никогда бы на это не согласился

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что на месте гонщика «Макларена» Оскара Пиастри не согласился бы на то, чтобы быть вторым номером в команде. Ранее в британском гоночном коллективе заявляли, что в оставшейся части сезона приоритет может отдаваться Ландо Норрису, когда этого потребует ситуация.

«Оскар слишком хорош. Для меня он определенно не гонщик номер два, и на его месте я бы никогда на это не согласился. Конечно, мне легко говорить, потому что я в Формуле-1 уже 10 лет, а для Оскара это лишь второй сезон. Но он отличный гонщик, который не заслуживает того, чтобы отказываться от побед и позиций и играть второстепенную роль только потому, что его об этом просят», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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