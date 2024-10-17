Ферстаппен назвал сильнейший состав пилотов, являющихся главными конкурентами «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о сильнейшем составе пилотов, которых видит главными конкурентами своей команды. По мнению нидерландца, ими являются гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

«Да, это «Макларен». Потому что их гонщики близки друг к другу и потому что они оба быстры», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 331 очко. Норрис занимает второе место (279 очков), Пиастри – четвёртое (237). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (245).

Ранее Ферстаппен признался, что на месте гонщика «Макларена» Оскара Пиастри не согласился бы на то, чтобы быть вторым номером в команде.

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