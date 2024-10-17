Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен назвал сильнейший состав пилотов, являющихся главными конкурентами «Ред Булл»

Ферстаппен назвал сильнейший состав пилотов, являющихся главными конкурентами «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о сильнейшем составе пилотов, которых видит главными конкурентами своей команды. По мнению нидерландца, ими являются гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

«Да, это «Макларен». Потому что их гонщики близки друг к другу и потому что они оба быстры», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

В настоящий момент Макс лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 331 очко. Норрис занимает второе место (279 очков), Пиастри – четвёртое (237). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (245).

Ранее Ферстаппен признался, что на месте гонщика «Макларена» Оскара Пиастри не согласился бы на то, чтобы быть вторым номером в команде.

Материалы по теме
Ферстаппен — о приоритете в «Макларене»: на месте Пиастри никогда бы на это не согласился

Норрис помог набить Брауну татуировку в честь победы в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android