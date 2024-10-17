Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес попал на обложку популярного журнала о моде и стиле

Серхио Перес попал на обложку популярного журнала о моде и стиле
Комментарии

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал на обложку популярного журнала о моде и стиле GQ.

«В карьере ветерана Формулы-1 Серхио Переса случалось много неожиданностей – и этот сезон не стал исключением», — говорится в сообщении GQ.

Фото: GQ

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В сезоне-2024 он стал вице-чемпионом мира, уступив только напарнику Максу Ферстаппену. В начале июня мексиканец продлил контракт с австрийской командой. В гоночном коллективе сообщили, что Чеко будет выступать в их составе до 2026 года включительно.

Недавно Перес выразил надежду, что большой пакет обновлений на Гран-при США поможет «Ред Булл».

Материалы по теме
Перес выразил надежду, что большой пакет обновлений поможет «Ред Булл»

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android