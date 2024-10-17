Соперники подозревают «Ред Булл» в незаконной махинации с днищем машин – De Telegraaf

Несколько команд Формулы-1 подозревают «Ред Булл» на незаконные махинации с передней частью днища болидов. Об этом информирует нидерландское издание De Telegraaf, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что в Международной автомобильной федерации (ФИА) нет доказательств вины «Ред Булл», но на предстоящем Гран-при США она будет проводить более строгие проверки гоночных коллективов, чтобы предотвратить возможные уловки с регулировкой дорожного просвета автомобиля.

Представители «Ред Булл» отрицают обвинения, подчёркивая, что действуют открыто и в рамках регламента.

Гран-при США будет проходить с 18 по 20 июня в Остине.

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