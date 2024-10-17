В «Ред Булл» объяснили наличие спорной системы, в которой их обвинили соперники

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подтвердила, что система для регулировки положения передней части днища (T-tray) действительно имеется на её болидах, однако не использовалась для внесения изменений в настройки в режиме закрытого парка. Об этом информирует BBC со ссылкой на представителя «Ред Булл».

«Да, система существует, хотя она недоступна, когда автомобиль полностью собран и готов к выезду на трассу. В ходе нашей продолжительной переписки с Международной автомобильной федерацией этот момент обсуждался, и мы согласовали план на будущее», — сказал представитель австрийской команды.

Ранее сообщалось, что в преддверии Гран-при США соперники заподозрили одну из команд в использовании уловки с дорожным просветом. Позже издание De Telegraaf сообщило, что речь идёт о «Ред Булл». Изменение настройки T-tray обеспечивает весомое преимущество в аэродинамике, влияя на дорожный просвет болида.

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