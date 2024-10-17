«Ничего не могу сделать». Валттери Боттас высказался о своём будущем в Формуле-1

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас дал комментарий относительно вопроса подписания нового контракта. Нынешнее соглашение Боттаса с командой действует до окончания нынешнего сезона.

«Я говорил, что надеюсь всё утрясти до Остина, но всё ещё жду финальных решений. Думаю, вопрос, почему ничего не объявлено, скорее к Маттиа. Я получил информацию, что сейчас ничего не могу сделать, всё не в моих руках. Мы на связи на еженедельной основе, и я знаю условия, на которые согласен, так что, по сути, жду зелёного света.

Конечно, риск есть, когда осталось лишь одно свободное место. С моей стороны тоже в какой-то момент настанет дедлайн, ведь если дело дойдёт до Рождества, то в других местах уже тоже особо не будет вариантов», — приводит слова Боттаса GPblog.

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