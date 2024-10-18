Алексей Попов высказался о скандале с наличием спорной системы у «Ред Булл»

Популярный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов дал комментарий по поводу ситуации с обвинением соперниками некой команды в незаконных махинациях с передней частью днища болидов. По сведениям издания De Telegraaf, речь шла о «Ред Булл». Представитель самого гоночного коллектива из Австрии во время интервью с BBC подтвердил, что система для регулировки положения передней части днища (T-tray) действительно имеется на болидах «Ред Булл», однако она не использовалась для внесения изменений в настройки в режиме закрытого парка.

«Очень забавно: когда выяснилось, что ФИА по просьбе команд ужесточит проверки изменения клиренса между квалификацией и гонкой, все решили, что речь шла о «Макларен» — мол, они же резко прибавили. Наверное, как раз за счёт этого! Но нет! Речь шла об устройстве на «Ред Булл»! Правда, там утверждают, что им не пользовались. Но теперь уж точно не выйдет – это будет проверяться. Так что — отстанут ещё дальше? Останутся при своих? Или прибавят за счёт обновлений на машине?» — написал Попов на своей странице в социальных сетях.

Самая высокая скорость в Формуле-1: