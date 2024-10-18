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Льюис Хэмилтон — о спорной системе «Ред Булл»: они могли выигрывать с ней чемпионаты

Льюис Хэмилтон — о спорной системе «Ред Булл»: они могли выигрывать с ней чемпионаты
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил, что команда «Ред Булл» использовала спорную систему, позволяющую изменять положение передней части днища (T-tray) на протяжении нескольких последних сезонов.

«Весь наш спорт про инновации, и „Ред Булл“ был лидером, они вносили эти инновации. В конечном счёте все команды изучают правила и пытаются найти способы интерпретировать правила, чтобы выжать из них максимум, даже если слегка переходят границу. Просто нужно продолжать улучшать правила и лучше их контролировать. В конечном счёте „Ред Булл“ просто выполнил свою работу лучше.

Бог знает, как долго у них была эта система, они могли выигрывать с ней чемпионаты. Может быть, теперь это прекратится. Не думаю, что одна вещь их остановит. Но я думаю, что каждый обязан и дальше оставаться новатором и стремиться лидировать, а не пытаться догонять», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

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