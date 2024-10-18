Макс Ферстаппен намерен продолжить акции протеста против ФИА

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что продолжит свои своеобразные акции протеста против ФИА после наказания за одно матерное слово, произнесённое им на пресс-конференции. На прошлом этапе Ферстаппен начал отвечать на вопросы журналистов односложно и затем проводил дополнительное общение с прессой уже вне рамок пресс-конференций ФИА.

«Я от ФИА ничего не слышал, так что для меня ничего не поменялось. Я буду говорить меньше, ну и хорошо для меня.

Думаю, вся эта ситуация совершенно необязательная. Конечно, я знаю, что нельзя материться, но это больше относится к оскорблениям, а тут мы видим комментарии от людей, говорящих, что они не хотят, чтобы такое увидели дети. Ну, когда мне было пять лет, то я никогда не смотрел пресс-конференции. В школе ты говоришь слова и похуже, такова жизнь.

Конечно, хорошо быть примером, но я не думаю, что стоит раздувать из этого большую историю. Я просто хочу жить своей жизнью, а если я с чем-то не согласен, то скажу об этом, вот и всё», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.