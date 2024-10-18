Оскар Пиастри — о спорной системе «Ред Булл»: это не серая зона регламента, а чёрная

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал тот факт, что «Ред Булл» признал наличие на их машине системы, позволявшей регулировать положение передней части днища (T-tray). Сама команда при этом настаивает, что использовала систему без нарушения правил Формулы-1.

«Не знал, что „Ред Булл“ признал наличие этой системы. Если честно, не так много про это знаю. Все мы пытаемся раздвинуть границы технического регламента. Это то, что и делает Формулу-1 Формулой-1. Но, насколько я всё изучил, в их случае это не расширение границ правил, а их очевидное нарушение. Если использовалось что-то такое, то это точно не расширение границ. Это не серая зона регламента, а чёрная.

Наша мини-DRS, если так её называть, была легальна, и всё-таки нам пришлось внести некоторые изменения. Но это не революционная вещь для машины. Посмотрим, окажет ли это какое-то влияние», — приводит слова Пиастри Motorsport Week.