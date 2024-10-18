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Макс Ферстаппен отреагировал на обвинения «Ред Булл» в наличии спорной системы

Макс Ферстаппен отреагировал на обвинения «Ред Булл» в наличии спорной системы
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал обвинения соперников команды в незаконных махинациях с передней частью днища болидов. Ранее издание De Telegraaf утверждало, что нарушителем является именно «Ред Булл». В австрийской команде позже подтвердили, что система для регулировки положения передней части днища (T-tray) действительно имеется на их болидах, однако заявили, что она не использовалась для внесения изменений в настройки в режиме закрытого парка.

«Всё же открыто, и каждый может в этом убедиться. Как только автомобиль собран перед выездом на трассу, к нему нельзя прикасаться, и мы это знаем. Так что для нас ничего не меняется. Когда я прочитал новость, то подумал, что этим занимаются другие команды, а потом узнал, что это связано с нашей. Для нас это лишь инструмент для настроек», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

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