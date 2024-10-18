Ландо Норрис высказался о спорной системе «Ред Булл», которую посчитали махинацией

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался об использовании «Ред Булл» системы, позволяющей регулировать положение передней части днища (T-tray).

«Одно дело — иметь это на своей машине. Другое — как его можно использовать. Мы не знаем об этом.

Если это помогало «Ред Булл», если они использовали это так, как считают, то, возможно, всё сдвинется в нашу сторону. Хотя они не получат поул-позиции и победы только из-за этой системы. Не думаю, что это кардинально что-то изменит», — приводит слова Норриса издание Speedcafe.

Ранее в «Ред Булл» заявили, что система не нарушает регламент Формулы-1.

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