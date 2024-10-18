Перес — об обвинениях «Ред Булл» в наличии спорной системы: решение за ФИА

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес отреагировал на скандал, связанный с наличием у команды системы для регулировки положения передней части днища (T-tray). Ранее в «Ред Булл» признали, что она действительно имеется на их болидах, однако заявили, что система не использовалась для внесения изменений в настройки в режиме закрытого парка.

«Да, я знал об этой системе, но она не использовалась для внесения изменений. Думаю, ФИА должна провести черту и решить, законно это или нет. Эта организация осуществляет контроль, поэтому, в конце концов, решение за ней», — приводит слова Переса издание Motorsport Week.

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