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Марко — о контракте Переса: не хочу больше говорить об этом

Марко — о контракте Переса: не хочу больше говорить об этом
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что устал от вопросов о будущем мексиканца Серхио Переса в команде.

«Самая большая проблема Переса – отсутствие стабильности. Больше не хочу говорить на эту тему», – сказал Марко в интервью OE24.

Напомним, по ходу нынешнего сезона место Переса в «Ред Булл» неоднократно ставилось под сомнение в медиа. За 19 этапов мексиканец всего шесть раз завершал гонки в топ-5. В настоящий момент Перес занимает восьмое место в личном зачёте пилотов.

Ранее бывший пилот Формулы-1 объяснил, почему Оскар Пиастри может перейти в «Ред Булл».

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