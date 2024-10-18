Марко — о контракте Переса: не хочу больше говорить об этом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что устал от вопросов о будущем мексиканца Серхио Переса в команде.

«Самая большая проблема Переса – отсутствие стабильности. Больше не хочу говорить на эту тему», – сказал Марко в интервью OE24.

Напомним, по ходу нынешнего сезона место Переса в «Ред Булл» неоднократно ставилось под сомнение в медиа. За 19 этапов мексиканец всего шесть раз завершал гонки в топ-5. В настоящий момент Перес занимает восьмое место в личном зачёте пилотов.

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