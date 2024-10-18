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Лиам Лоусон высказался о своих шансах стать боевым пилотом «Ред Булл»

Лиам Лоусон высказался о своих шансах стать боевым пилотом «Ред Булл»
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Гонщик «РБ» Лиам Лоусон оценил свои шансы перейти в «Ред Булл». В составе «РБ» новозеландец заменил австралийца Даниэля Риккардо.

«Давал ли «Ред Булл» какие-то указания, что мне нужно сделать, чтобы добиться повышения? Честно говоря, пока ещё рано о чём-то говорить. Цель, которую я поставил перед собой, остаётся такой же, какой она была с тех пор, как мне исполнилось 17 лет. Всё будет зависеть от результатов.

Очевидно, Юки Цунода проделал очень хорошую работу за последние пару лет, особенно в этом году. Для них он является примером, с которым они могут меня сравнивать. Что касается меня и моих перспектив, понятия не имею, но такая цель у меня есть», — приводит слова Лоусона Motorsport Week.

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