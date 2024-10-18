Зак Браун: до банкротства «Макларену» оставалось месяц или два

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о тяжёлом положении команды в момент, когда он присоединился к ней.

«Я пришёл, не понимая, насколько всё плохо, потому что когда я рос рядом с «Маклареном», тогда он казался всемогущим. Я увидел команду, которая провела худший год в своей истории: голый болид с рекордно низким количеством спонсорских наклеек; пилотов, которые не хотели выступать за нас; а также очень недовольных сотрудников, которым не хватало руководства, так что каждый был сам за себя. Было много обвинений, много теорий заговора и недоверия. Хотя в остальном всё было замечательно.

Стало совершенно очевидно, что мы сбились с пути, – отсюда результаты, хаос, негатив. Потребовалось некоторое время, чтобы скорректировать этот курс, внести некоторые изменения. Когда я начинал, мы теряли более £ 100 млн в год. Я высказывался в защиту команды и говорил: «Всё здорово», но не всё было здорово. У нас были большие финансовые проблемы. Началась пандемия. Спонсорская поддержка прекратилась, призовые были значительно уменьшены. Это почти вывело нас из бизнеса. Нам оставалось месяц или два. Но у меня всегда была внутренняя уверенность, что мы найдём деньги», — приводит слова Брауна New York Times.

В настоящий момент «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 516 очков.

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