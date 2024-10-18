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Албон представил шлем к 100-й гонке в Формуле-1, посвящённый Валентино Росси

Албон представил шлем к 100-й гонке в Формуле-1, посвящённый Валентино Росси
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон представил шлем к предстоящему Гран-при США, на котором он проведёт свою 100-ю гонку в Формуле-1.

Расцветка посвящена первому шлему Албона, на тот момент выступавшего в картинге. Надпись «Доктор» на лобовой части является отсылкой к прозвищу семикратного чемпиона MotoGP итальянца Валентино Росси.

Фото: из личного архива Алекса Албона

Фото: из личного архива Алекса Албона

После 19 этапов Албон располагается на 13-м месте в личном зачёте пилотов. По ходу сезона гонщик четырежды попадал в первую десятку.

Формула-1 Гран-при США – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 18 октября
20:30. Тренировка Гран-при США
0:30. Спринт-квалификация Гран-при США

Суббота, 19 октября
21:00. Спринт Гран-при США
1:00. Квалификация Гран-при США

Воскресенье, 20 октября
22:00. Гонка Гран-при США

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