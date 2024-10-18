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Формула-1 во время трансляций будет показывать потерю времени пилотов из-за ошибки

Формула-1 во время трансляций будет показывать потерю времени пилотов из-за ошибки
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Во время эфира на F1 TV рассказали, что в ходе трансляций болельщики отныне смогут увидеть новую графику — потерю времени из-за ошибки пилота. В качестве примера назвали случай с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, который во время Гран-при Сингапура потерял 3,51 сек, когда чуть не врезался в стену. После нововведения фанаты будут узнавать о потере времени практически моментально.

Фото: Скриншот F1 TV

Фото: Скриншот F1 TV

Напомним, сегодня, 18 октября, стартовал Гран-при США. Этап в Остине будет продолжаться до 20 октября. В настоящий момент лидером в Кубке конструкторов является британская команда «Макларен». На её счету 516 очков.

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