«Альпин» показала вживую оранжевую спецливрею для Гран-при США

Французская команда Формулы-1 «Альпин» продемонстрировала спецливрею, в которой будет выступать на Гран-при США. Этап в Остине проходит с 18 по 20 октября. Ливрея была сделана в рамках рекламной компании компьютерной игры Indiana Jones and the Great Circle.

Фото: BWT Alpine Formula One Team

В настоящий момент «Альпин» занимает девятое место в Кубке конструкторов. На счету гоночного коллектива из Франции 13 очков. Лидирует в чемпионате британская команда «Макларен», у которой 516 баллов. «Ред Булл» занимает вторую позицию (475). Топ-3 замыкает «Феррари» (441).

Недавно спецливрею для Гран-при США показывала американская команда «Хаас».

Главные новости дня: