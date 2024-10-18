Перес сделал категоричное заявление о своём будущем в Формуле-1 в следующем году

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность, что останется в Формуле-1 в следующем году. В начале июня Перес продлил контракт с «Ред Булл» до 2026 года включительно, однако слухи, что он покинет австрийскую команду, не прекратились и после этого.

«Порой фанаты подхватывают всякие слухи, особенно у меня на родине, в связи с приближением Гран-при Мексики. Не хотел бы, чтобы мои поклонники были введены в заблуждение ложной информацией. Просто хочу дать понять, что я 100% останусь здесь в следующем году. У меня есть контракт, и я буду его выполнять. Сейчас нужно просто разобраться с проблемами, которые есть на данный момент с машиной», — приводит слова Переса RaceFans со ссылкой на его выступление для F1 Channel.

Сколько зарабатывают в Формуле-1: