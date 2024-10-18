Лиам Лоусон впервые предстал в комбинезоне и шлеме после возвращения в Формулу-1

Новозеландский гонщик «РБ» Лиам Лоусон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где представил шлем, на котором выступит на Гран-при США. Пилот впервые предстал в комбинезоне и шлеме после возвращения в Формулу-1.

Фото: https://x.com/LiamLawson30

Фото: https://x.com/LiamLawson30

Фото: https://x.com/LiamLawson30

Этап в Остине проходит с 18 по 20 октября. 22-летний Лоусон стал боевым пилотом «РБ», заменив после Гран-при Сингапура австралийского ветерана Даниэля Риккардо на оставшиеся шесть этапов. Лиам являлся резервным пилотом «Ред Булл» с 2022 года. Дебют новозеландского пилота в Формуле-1 в составе «Альфа Таури» состоялся на этапе в Зандворте в 2023 году – Риккардо тогда восстанавливался после травмы руки.

Ранее Лоусон поделился мнением относительно своих шансов стать боевым пилотом «Ред Булл».

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