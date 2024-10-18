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Пилоты Ф-1 готовятся коллективно выступить против запрета ФИА на ругань

Пилоты Ф-1 готовятся коллективно выступить против запрета ФИА на ругань
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Пилоты Формулы-1 готовятся коллективно выступить против запрета Международной автомобильной федерации (ФИА) на нецензурную брань. Об этом сообщил гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

«Многие пилоты высказывались о ругани. Глупо, что дошло до такого. Мы поговорим с ФИА, надеюсь, на следующей неделе. Возможно, это произойдёт в Мексике. Коллективно мы на одной волне. На следующей неделе мы, вероятно, представим медиа то, что можно будет зачитать от лица пилотов.

Мы не хотим лишаться остроты момента и эмоций пилотов в гонке. Думаю, всё должно зависеть от телевещателя. Гонщикам тяжело с микрофоном, у них есть команда, и они находятся в гуще борьбы. Хотя мы должны быть внимательны к тому, что говорим», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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