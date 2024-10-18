Цунода высказался о товарище по команде и конкуренте за место в «Ред Булл» Лоусоне

Японский пилот «РБ» Юки Цунода поделился мнением о выступлении в оставшихся Гран-при с новым товарищем по команде Лиамом Лоусоном. В составе «РБ» новозеландец заменил австралийца Даниэля Риккардо. И Цунода, и Лоусон претендуют на место боевого пилота в «Ред Булл».

«Полагаю, это усилит стремление не проиграть, но это естественно. Может быть, стало больше перчинки, чем обычно, но в целом всё так же, как и в прошлом году. В данный момент я просто сосредоточен на себе. Очевидно, Лиам тоже хорошо справится со своей работой. Главное – опередить его, и, надеюсь, мы сможем достичь шестой позиции в Кубке конструкторов. Это наши основные цели», — приводит слова Цуноды F1i.

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