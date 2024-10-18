В Toyota представили гоночную Corolla

Toyota Gazoo Racing, спортивное подразделение японской марки, представило гоночную версию Corolla — Toyota GR Corolla TC. Автомобиль создан как для кузовных гонок TC America, так и для участников трек-дней.

Toyota GR Corolla TC Фото: Toyota

Машина оснащена штатным для Corolla 3-цилиндровым двигателем объёмом 1,6 литра и новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также полным приводом. В салоне установлен омологированный ФИА каркас безопасности, а также спортивные кресла с шеститочечными ремнями безопасности.

Toyota GR Corolla TC Фото: Toyota

Напомним, что ранее в Toyota Gazoo Racing объявили о техническом партнёрстве с командой «Хаас», в рамках которого японская компания предоставит своих специалистов и инфраструктуру. В то же время в данный момент в Toyota не планируют создавать собственные моторы для гонок Формулы-1.