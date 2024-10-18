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Ферстаппен: не жду, что из-за обновления всё внезапно поменяется на Гран-при США

Ферстаппен: не жду, что из-за обновления всё внезапно поменяется на Гран-при США
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Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от обновления RB20, которое команда подготовила к Гран-при США.

«Посмотрите на темп в Сингапуре, разницы не было. Хотя каждая трасса отличается. Сингапур не является нашей сильнейшей трассой. Я не жду, что всё внезапно поменяется и мы станем доминирующей машиной. У машины есть ограничения, и это продолжается уже почти год. Мы пытаемся сделать её лучше, но не ждите, что она раскроется», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

Напомним, Гран-при США Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября в Остине.

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