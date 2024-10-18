Шарль Леклер высказался о шансах стать чемпионом в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что до последнего будет бороться за чемпионство Формулы-1 в нынешнем сезоне. В настоящий момент монегаск занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 245 очков. У находящегося на второй позиции Ландо Норриса из «Макларена» 279 баллов. Лидером является Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (331).

«Сосредоточен ли я на финальных гонках этого года или уже думаю о разработке болида с прицелом на 2025-й? Полагаю, здесь сочетание двух факторов. Что бы мы ни привнесли в машину, мы думаем о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Что касается чемпионства, то я буду бороться за него до самого конца. Какая бы позиция ни стояла на кону, гонщик должен делать всё возможное для победы. Я хочу выиграть как можно больше гонок, а потом посмотрим, где мы окажемся в итоге», — приводит слова Леклера пресс-служба Формулы-1.

Шарль Леклер показал свою уникальную Ferrari Daytona SP3: