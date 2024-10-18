Норрис ответил, винит ли Риккардо, лишившего его «Большого шлема» на Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не стал бы винить австралийца Даниэля Риккардо, в случае если не сумеет выиграть титул в нынешнем сезоне Формулы-1. В концовке Гран-при Сингапура Риккардо лишил Норриса «Большого шлема». На последних кругах австралиец был зазван в боксы и получил свежие шины «софт». После этого он показал быстрейший круг гонки, не позволив Норрису забрать ещё одно очко.

«Возможный проигрыш титула из-за лучшего круга Риккардо? Нет, я бы не стал рассматривать это как причину. Вероятно, я бы возложил вину на что-то другое. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше. Это не связано с тем, что Даниэль в своей последней гонке показал самый быстрый круг.

Возможно, в концовке сезона мы к этому придём. Если так и будет, то ничего. Люди делают это годами. Многие начинают сразу реагировать на подобные моменты, но, как мне кажется, обстоятельства сложились уникальным образом.

Я бы никогда не стал винить Даниэля. Я бы никогда не стал винить «Макларен». Но если это сделано с намерением, то, очевидно, в таком случае мы будем не согласны. И Формула-1 тоже, полагаю, не согласилась бы с этим. Поэтому мой ответ — нет, я не стал бы возлагать вину на это, если не выиграю титул. Есть и другие причины», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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