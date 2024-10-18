Нужно ли давать в Формуле-1 очко за быстрейший круг?

Вчера, 17 октября, стало известно, что со следующего сезона пилоты Формулы-1, которые установят самый быстрый круг, больше не будут получать за это бонусное очко. Об этом сообщили в пресс-службе Международной автомобильной федерации (ФИА). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и показать ваше отношение к решению ФИА.

Напомним, очко за быстрый круг начисляется с 2019 года. При этом есть условие, что гонщик должен финишировать в первой десятке. Отметим также, что, помимо отмены начисления бонусного очка за быстрейший круг, со следующего года команды будут обязаны выставлять пилотов-новичков не на две обязательные тренировки, а сразу на четыре.

Самые именитые команды Формулы-1: