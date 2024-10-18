Хюлькенберг ответил, жалеет ли об уходе из «Хааса» после начала их партнёрства с «Тойотой»

37-летний немецкий автогонщик команды «Хаас» Нико Хюлькенберг ответил, жалеет ли об уходе из американского коллектива и переходе в «Ауди» после того, как было объявлено о партнёрстве «Хааса» с «Тойотой».

«Грустно ли мне? Явно нет. Мне нравится команда. В конце концов, в конце этого сезона будет ровно два года, как я нахожусь в «Хаасе», и это были очень счастливые два года, очень позитивные. Мне очень понравилось быть в команде. Но это было сознательное решение в начале года [уйти в «Ауди] и использовать другую возможность, которая будет очень захватывающей, очень большой задачей и большой работой.

Будет ли мне грустно уйти отсюда и не работать с прежней командой? Да. Но такова жизнь и таков автоспорт. Формула-1 очень динамичный спорт с точки зрения изменений формы команд, что можете посмотреть с нашими последними сезонами. Так что я не жалею о переходе в «Ауди» после того, что увидел в «Хаасе». Верю, что в любой момент мы можем улучшиться и быть впереди», — приводит слова Хюлькенберга портал GPblog.

Ранее Нико рассказал о предпочитаемом напарнике в «Ауди».