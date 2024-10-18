Седан-рекордсмен сразился в гонке с самой мощной Tesla

Электромобиль Lucid Air Sapphire, который в апреле установил рекорд прохождения четверти мили среди серийных седанов, сразился в гонке с самой мощной моделью Tesla — Model S Plaid. Пилотам автомобилей предстояло проехать четверть мили по прямой, затормозить и пройти закручивающуюся шпильку, а затем преодолеть ещё четверть мили к линии финиша.

Права на видео принадлежат Edmunds Cars. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Edmunds Cars.

Lucid Air Sapphire, участвовавший в заездах, оснащён тремя электромоторами суммарной мощностью 920 кВт (1250 л. с.), передающими усилие на все четыре колеса. Масса автомобиля — 2429 килограммов. У Tesla Model S Plaid с пакетом Track Package тоже три мотора, однако их мощность чуть ниже — 760 кВт (1033 л. с.). При этом автомобиль от Tesla чуть легче — он весит 2182 кг.

В обоих заездах быстрее оказался Lucid Air Sapphire, который быстрее достиг 100 км/ч и отметки в четверть мили, а всю трассу прошёл за 27,9 секунды, показав лучший результат за всю историю подобных гонок на канале Edmunds Cars. Tesla Model Plaid S прошла трассу за 29,8 секунды, показав четвёртое время, уступив также McLaren 765LT и McLaren 750S.