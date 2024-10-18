Стало известно, как в «Ред Булл» работали с устройством регулировки клиренса

Популярное издание SpeedCafe разобралось с тем, как происходила работа механиков «Ред Булл» с системой регулировки положения передней части днища (T-tray), о применении которой стало публично известно в преддверии Гран-при США.

«Устройство для регулировки расположено под пространством для ног пилота. Но поскольку этот механизм находится в ногах гонщика, то, следовательно, недоступен для работы, пока пилот находится в кокпите.

Кроме того, винтовой механизм расположен под опорой пятки – по сути, элементом, поддерживающим ноги пилота – и требует использования инструмента для его откручивания. Чтобы получить доступ, механикам необходимо снять носовой обтекатель, отдельную панель и карбоновую секцию в пространстве для ног. Поэтому для проведения этого процесса быстро нужно задействовать несколько механиков», — говорится в статье издания.

Также портал заявил, что такая работа не могла бы не привлечь внимания технических комиссаров в закрытом парке.

Ранее издание Motorsport рассказало, что в «Ред Булл» надеются обновить болид к Гран-при Бразилии для соответствия требованиям ФИА.