В «Макларене» подготовили для Ландо Норриса эксклюзивный маслкар

Компания eBay Motors представила уникальный Plymouth Barracuda 1974 года выпуска, который был подготовлен командой «Макларен» эксклюзивно для пилота Формулы-1 Ландо Норриса. Презентация машины состоялась в преддверии Гран-при США, который проходит на родине знаменитого маслкара.

Plymouth Barracuda был представлен в 1964 году и на протяжении 10 лет оставался одним из самых популярных в США маслкаров. Автомобиль традиционно оснащался мощными двигателями, вплоть до 7,2-литрового V8 Magnum, который развивал 380 лошадиных сил.

Plymouth Barracuda от «Макларена» и eBay Фото: eBay

Непосредственно для Ландо Норриса на оригинальном автомобиле были заменены подвеска и тормоза, установлены новые диски и шины, а также выхлопная система. Окрашен автомобиль в традиционный для «Макларена» цвет папайи.

В течение уикенда Гран-при США автомобиль будет выставлен в фан-зоне «Макларена» на «Трассе Америк». У болельщиков также будет возможность принять участие в голосовании и выбрать отдельные элементы отделки машины — в будущем Barracuda Норриса планируется модифицировать дополнительно.

Отметим, что ранее в этом году стало известно, что в Retro Automotive создали для Норриса уникальный джип с печью для пиццы.