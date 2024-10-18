Хэмилтон отреагировал на симпатии кандидата в президенты США Камалы Харрис

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», прокомментировал слова кандидата в президенты США Камалы Харрис, что Льюис является её любимым гонщиком.

«Я был приятно удивлён, услышав её слова. Я даже не представлял, что она поклонница нашего спорта. Да я даже не мог себе вообразить, что кто-то из участников президентской кампании смотрит Формулу-1 или у кого-то из них вообще есть время для просмотра гонок.

Она ведь сообщила, что у неё сейчас не так уж много времени, но всё равно продолжает переживать за автоспорт… Это явно показывает объёмы того, как далеко продвинулась Формула-1. Но это просто сумасшествие задумываться о том, что в Белом доме будут смотреть Гран-при», — сказал Хэмилтон во время общения с прессой.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.