На аукцион выставлен болид Шумахера, на котором он провёл последний сезон в «Феррари»

На аукцион был выставлен болид «Феррари», на котором 55-летний легендарный немецкий семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер провёл свой последний сезон в стане итальянской команды.

«Феррари» 248 — болид Формулы-1, сконструированный Рори Бирном и Альдо Костой и построенный командой «Феррари» для участия в сезоне 2006 года.

Фото: rmsothebys.com

В названии шасси команда вернулась к своему историческому исчислению номера модели, которое базируется на объёме и конфигурации двигателя V8: 24 — объём в децилитрах и 8 — количество цилиндров.

Фото: rmsothebys.com

Стоит отметить, что шасси, используемое в выставленном болиде, было не единственным в сезоне и свою последнюю победу в составе «Феррари» Шумахер одержал на другом шасси.

Фото: rmsothebys.com

Машина являлась сильно модифицированной версией предыдущей модели F2005. Двигатель «Феррари» 056 V8 получился короче, чем 055 V10, что позволило уменьшить колёсную базу автомобиля. Мощность мотора в начале сезона составляла 730 л. с., однако модификация двигателя позволила достигнуть показателя в 785 л. с. Болид стал последним автомобилем, построенным по принципу одного «киля».