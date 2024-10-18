На аукцион выставлен болид Шумахера, на котором он провёл последний сезон в «Феррари»

На аукцион был выставлен болид «Феррари», на котором 55-летний легендарный немецкий семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер провёл свой последний сезон в стане итальянской команды.
Фото: rmsothebys.com
В названии шасси команда вернулась к своему историческому исчислению номера модели, которое базируется на объёме и конфигурации двигателя V8: 24 — объём в децилитрах и 8 — количество цилиндров.
Фото: rmsothebys.com
Стоит отметить, что шасси, используемое в выставленном болиде, было не единственным в сезоне и свою последнюю победу в составе «Феррари» Шумахер одержал на другом шасси.
Фото: rmsothebys.com
Машина являлась сильно модифицированной версией предыдущей модели F2005. Двигатель «Феррари» 056 V8 получился короче, чем 055 V10, что позволило уменьшить колёсную базу автомобиля. Мощность мотора в начале сезона составляла 730 л. с., однако модификация двигателя позволила достигнуть показателя в 785 л. с. Болид стал последним автомобилем, построенным по принципу одного «киля».