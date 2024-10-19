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В Porsche представили новую 911 GT3 к 25-летию модели

В Porsche представили новую 911 GT3 к 25-летию модели
Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach
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Компания Porsche представила новую версию 911 GT3, презентация которой была приурочена к 25-летней годовщине дебюта первой в истории версии 911 GT3, появившейся в 1999 году.

Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach

Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach

Фото: Porsche

Автомобиль оснащается 4-литровым оппозитным атмосферным двигателем с шестью цилиндрами мощностью 375 кВт (510 л. с.). Он комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 6-ступенчатой механической трансмиссией, входящей в пакет Touring.

Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach

Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach

Фото: Porsche

В первом случае отметки в 100 км/ч 911 GT3 достигает за 3,4 секунды, во втором — за 3,9. При этом с механической трансмиссией автомобиль способен развивать более высокую максимальную скорость — 313 км/ч против 311.

Интерьер Porsche 911 GT3

Интерьер Porsche 911 GT3

Фото: Porsche

Новинка также доступна с пакетом Weissach, который включает в себя целый ряд карбоновых компонентов, а также облегчённые кованые диски из магниевого сплава, благодаря чему массу автомобиля можно снизить на девять килограммов. Отмечается, что в самой лёгкой конфигурации Porsche 911 GT3 весит 1420 кг.

Задние сиденья, доступные в Porsche 911 GT3 Touring

Задние сиденья, доступные в Porsche 911 GT3 Touring

Фото: Porsche

Кроме того, автомобиль можно будет приобрести в комплектации Touring, для которой можно заказать опциональные задние сиденья. Эта версия также отличается от базовой небольшим выдвижным спойлером, который установлен вместо массивного заднего антикрыла.

Часы Porsche 911 GT3

Часы Porsche 911 GT3

Фото: Porsche

Покупатели Porsche 911 GT3 также получат эксклюзивные часы, созданные в Porsche Design на базе механизма WERK 01.200. Заказы на автомобиль будут приниматься уже в конце этого года, стоимость новинки — от $ 225 тыс.

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