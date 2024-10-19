В Porsche представили новую 911 GT3 к 25-летию модели

Компания Porsche представила новую версию 911 GT3, презентация которой была приурочена к 25-летней годовщине дебюта первой в истории версии 911 GT3, появившейся в 1999 году.

Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach Фото: Porsche

Автомобиль оснащается 4-литровым оппозитным атмосферным двигателем с шестью цилиндрами мощностью 375 кВт (510 л. с.). Он комплектуется 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач или 6-ступенчатой механической трансмиссией, входящей в пакет Touring.

Porsche 911 GT3 с пакетом Weissach Фото: Porsche

В первом случае отметки в 100 км/ч 911 GT3 достигает за 3,4 секунды, во втором — за 3,9. При этом с механической трансмиссией автомобиль способен развивать более высокую максимальную скорость — 313 км/ч против 311.

Интерьер Porsche 911 GT3 Фото: Porsche

Новинка также доступна с пакетом Weissach, который включает в себя целый ряд карбоновых компонентов, а также облегчённые кованые диски из магниевого сплава, благодаря чему массу автомобиля можно снизить на девять килограммов. Отмечается, что в самой лёгкой конфигурации Porsche 911 GT3 весит 1420 кг.

Задние сиденья, доступные в Porsche 911 GT3 Touring Фото: Porsche

Кроме того, автомобиль можно будет приобрести в комплектации Touring, для которой можно заказать опциональные задние сиденья. Эта версия также отличается от базовой небольшим выдвижным спойлером, который установлен вместо массивного заднего антикрыла.

Часы Porsche 911 GT3 Фото: Porsche

Покупатели Porsche 911 GT3 также получат эксклюзивные часы, созданные в Porsche Design на базе механизма WERK 01.200. Заказы на автомобиль будут приниматься уже в конце этого года, стоимость новинки — от $ 225 тыс.