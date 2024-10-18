Зак Браун раскритиковал «Ред Булл» за запрещённый элемент и их комментарий по поводу него

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал команду «Ред Булл» за использование запрещённого элемента и их заявления по поводу ситуации.

«Почему вы спроектировали болид так, чтобы этот элемент находился внутри машины, тогда как остальные девять команд спроектировали машины так, чтобы подобные детали находились снаружи машины? Поэтому правила… изобретательность – это часть Формулы 1, и здесь существуют и чёрные, и белые зоны. Вы не можете прикасаться к своему болиде, кроме как изменения кокпита для комфорта пилота в режиме закрытого парка.

Посмотрите, как они очень тщательно подбирали слова: когда машина полностью собрана, то нельзя воздействовать на эту настройку. Но можно не собирать машину в закрытом парке, изображая, как вы работаете над кокпитом. Кроме того, что не совсем подходит, так это их комментарий, который вы не можете стереть. Ну тогда почему ФИА считает, что им нужно поставить пломбу на этом элементе? Если он недоступен для работы в закрытом парке, тогда зачем его опечатывать?

Надеюсь, ФИА разберётся в этом, поскольку изменения настроек при работе в режиме закрытого парка являются серьёзнейшим нарушением. Прозрачность критически важна в наши дни, поэтому у меня всё ещё есть вопросы. Из разговоров с руководителями других команд я знаю, что у них есть вопросы. Поэтому, пока на эти вопросы не будут даны ответы, я думаю, что расследование будет продолжаться, чтобы всё выяснить», — приводит слова Брауна издание Crash.