Сайнс — лучший в единственной тренировке ГП США, Леклер — второй, Ферстаппен — третий

18 октября состоялась единственная тренировка Гран-при США в Остине, лучшее время в которой показал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат у его напарника Шарля Леклера. Третий результат у трёхкратного чемпиона из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Результаты свободной практики Гран-при США:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:33.602.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.021.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.253.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.266.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.306.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.361.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.491.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.494.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.510.
10. Юки Цунода («РБ») +0.711.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.762.
12. Пьер Гасли («Альпин») +0.773.
13. Лиам Лоусон («РБ») +0.841.
14. Александер Албон («Уильямс») +1.016.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.017.
16. Серхио Перес («Ред Булл») +1.036.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1.204.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.439.
19. Франко Колапинто («Уильямс») +1.646.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.617.