Сайнс — лучший в единственной тренировке ГП США, Леклер — второй, Ферстаппен — третий

18 октября состоялась единственная тренировка Гран-при США в Остине, лучшее время в которой показал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат у его напарника Шарля Леклера. Третий результат у трёхкратного чемпиона из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Результаты свободной практики Гран-при США:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:33.602.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.021.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.253.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.266.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.306.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.361.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.491.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.494.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.510.

10. Юки Цунода («РБ») +0.711.

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.762.

12. Пьер Гасли («Альпин») +0.773.

13. Лиам Лоусон («РБ») +0.841.

14. Александер Албон («Уильямс») +1.016.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.017.

16. Серхио Перес («Ред Булл») +1.036.

17. Эстебан Окон («Альпин») +1.204.

18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.439.

19. Франко Колапинто («Уильямс») +1.646.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +3.617.