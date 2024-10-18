Три команды Ф-1 поставили обновления на Гран-при США только на один болид

18 октября стартовал первый день уикенда в Остине — Гран-при США. На 19-й этап Формулы-1 большинство команд привезли обновления для своих болидов. Новые модификации не привезли только две команды — «Феррари» и «Уильямс».

Три команды установят обновления только на одну машину своей команды:

1. «Макларен» даст единственное новое переднее антикрыло Ландо Норрису.

2. «Хаас» привёз серьёзные обновления днища и крыльев, которые установит на болид Нико Хюлькенберга.

3. «Альпин» все модификации днища и крыла отдала Пьеру Гасли.

В пятницу прошла первая и единственная тренировка Гран-при США, победу в которой одержал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.