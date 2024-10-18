Боевой пилот «Хааса» Берман вернётся за руль «Феррари» на Гран-при Мексики

19-летний резервный гонщик «Феррари» Оливер Берман, который займёт место боевого пилота «Хааса» в сезоне-2025, сядет за руль болида итальянской команды во время одной из тренировок Гран-при Мексики, сообщает издание Motorsport Italia.

Берман вернётся в «Феррари» по случаю одного из двух обязательных выступлений, которые каждая команда должна предоставить молодым пилотам по ходу сезона. Берман заменит Шарля Леклера на одной из свободных практик. Полгода назад Берман заменял Карлоса Сайнса из-за удаления аппендикса у испанца во время гонки в Саудовской Аравии, где принёс «Феррари» семь очков.

Напомним, «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» — единственные три команды, которые ещё ни разу не сажали в кокпит молодых гонщиков в сезоне-2024 во время свободных заездов. Из пяти последних гонок две — в спринтерском формате (Бразилия и Катар), а Лас-Вегас, как и все остальные городские треки, не позволяет посадить вместо боевого пилота молодого гонщика.

Ранее Карлос Сайнс показал лучшее время в единственной практике в Остине.