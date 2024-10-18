«Кик-Заубер» посадит Шварцмана ещё на одну тренировку — источник

Итальянское издание Motorsport сообщило, что известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман сядет второй раз за руль «Кик-Заубера» во время ещё одной тренировки до конца сезона 2024 года.

Издание предполагает, что Шварцман проведёт свою вторую тренировку в составе швейцарской команды во время Гран-при Мексики вместе с Андреа Кими Антонелли, который поедет за «Мерседес», и Оливером Берманом в составе «Феррари».

Шварцман принимал участие в стане «Кик-Заубера» во время Гран-при Нидерландов в Зандворте, заняв 16-е место в первой практике уикенда.

Напомним, «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин» — единственные три команды, которые ещё ни разу не сажали в кокпит молодых гонщиков в сезоне-2024 во время свободных заездов. Из пяти (не учитывая Гран-при США в Остине) последних гонок две — в спринтерском формате (Бразилия и Катар), а Лас-Вегас, как и все остальные городские треки, не позволяет посадить вместо боевого пилота молодого гонщика.