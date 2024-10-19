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Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на Гран-при США

Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на Гран-при США
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22-летний новозеландский пилот команды «РБ» Лиам Лоусон, который проводит свой первый этап после замены Даниэля Риккардо, получил штраф в 60 позиций на стартовой решётке основной гонки Гран-при США в Остине.

Команда «РБ» на болид Лоусона установила пятый по счёту двигатель внутреннего сгорания, пятый турбокомпрессор, пятый тепловой мотор-генератор (MGU-H), пятый кинетический мотор-генератор, третий энергонакопитель и третий блок управления электроникой.

После объявления о подписании Лоусона на роль боевого пилота консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Лиаму заменят двигатель и он получит штраф.

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