Лиам Лоусон получил штраф в 60 позиций на Гран-при США

22-летний новозеландский пилот команды «РБ» Лиам Лоусон, который проводит свой первый этап после замены Даниэля Риккардо, получил штраф в 60 позиций на стартовой решётке основной гонки Гран-при США в Остине.

Команда «РБ» на болид Лоусона установила пятый по счёту двигатель внутреннего сгорания, пятый турбокомпрессор, пятый тепловой мотор-генератор (MGU-H), пятый кинетический мотор-генератор, третий энергонакопитель и третий блок управления электроникой.

После объявления о подписании Лоусона на роль боевого пилота консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Лиаму заменят двигатель и он получит штраф.