Репортёр британского канала Sky верит словам «Ред Булл» по поводу найденной системы

Популярный 50-летний репортёр британского канала Sky Тед Кравиц верит словам австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» по поводу невозможности использовать систему регулировки положения передней части днища (T-tray) в условиях закрытого парка.

«Чем больше я узнаю, как работает это устройство, тем больше начинаю по-настоящему верить в версию «Ред Булл», когда они говорят, что не могли использовать его в закрытом парке и что это на самом деле совсем немного влияет на машину.

Итак, теперь я увидел, как это на самом деле работает, и начинаю убеждаться, что они никак не могли бы сделать это в закрытом парке без того, чтобы инспектор не заметил это и не сказал: «Вы не можете это просто так сделать, я собираюсь передать эти сведения в ФИА», — приводит слова Кравица издание GPblog.

Ранее популярный портал Speed Cafe рассказал, как в «Ред Булл» работали с системой регулировки днища.