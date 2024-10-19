Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Репортёр британского канала Sky верит словам «Ред Булл» по поводу найденной системы

Репортёр британского канала Sky верит словам «Ред Булл» по поводу найденной системы
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный 50-летний репортёр британского канала Sky Тед Кравиц верит словам австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» по поводу невозможности использовать систему регулировки положения передней части днища (T-tray) в условиях закрытого парка.

«Чем больше я узнаю, как работает это устройство, тем больше начинаю по-настоящему верить в версию «Ред Булл», когда они говорят, что не могли использовать его в закрытом парке и что это на самом деле совсем немного влияет на машину.

Итак, теперь я увидел, как это на самом деле работает, и начинаю убеждаться, что они никак не могли бы сделать это в закрытом парке без того, чтобы инспектор не заметил это и не сказал: «Вы не можете это просто так сделать, я собираюсь передать эти сведения в ФИА», — приводит слова Кравица издание GPblog.

Ранее популярный портал Speed Cafe рассказал, как в «Ред Булл» работали с системой регулировки днища.

Материалы по теме
Стало известно, как в «Ред Булл» работали с устройством регулировки клиренса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android