Оскар Пиастри не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при США

В ночь на 19 октября в американском городе Остин проходит спринт-квалификация Гран-при США. Австралийский пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри не смог пройти во второй сегмент после того, как ему удалили время лучшего круга.

Пиастри лишён круга за нарушение границ трассы в 19-м повороте, из-за чего откатился на 16-е место и прекратил свою борьбу в спринт-квалификации.

Перед началом уикенда в США в паддоке разгорелась новая волна слухов из-за подозрений в использовании одной из команд запрещённого элемента, позволяющего изменять настройки клиренса во время работы в режиме закрытого парка. Этой командой оказался «Ред Булл», который отрицает возможность работы с системой во время закрытого парка.