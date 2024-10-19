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Оскар Пиастри не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при США

Оскар Пиастри не прошёл во второй сегмент спринт-квалификации Гран-при США
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В ночь на 19 октября в американском городе Остин проходит спринт-квалификация Гран-при США. Австралийский пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри не смог пройти во второй сегмент после того, как ему удалили время лучшего круга.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
19 октября 2024, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.833
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.226

Пиастри лишён круга за нарушение границ трассы в 19-м повороте, из-за чего откатился на 16-е место и прекратил свою борьбу в спринт-квалификации.

Перед началом уикенда в США в паддоке разгорелась новая волна слухов из-за подозрений в использовании одной из команд запрещённого элемента, позволяющего изменять настройки клиренса во время работы в режиме закрытого парка. Этой командой оказался «Ред Булл», который отрицает возможность работы с системой во время закрытого парка.

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