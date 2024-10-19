«Кто-то хочет отвлечь внимание». Марко — о системе регулировки передней части днища

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу системы регулировки положения передней части днища (T-tray), назвав её законной.

«Система совершенно легальна и была известна всем командам. Мы уже проинформировали о ней ФИА, этим всё сказано. Вы не можете изменить клиренс между квалификацией и гонкой [в закрытом парке]. Это главное — здесь нет ничего противозаконного.

В ФИА это уже знали. Никаких санкций не было, ничего не изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Я не понимаю всего, что об этом говорят. Возможно, кто-то хочет отвлечь внимание от других проблем», — приводит слова Марко издание SoyMotor.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун раскритиковал команду «Ред Булл» за использование этой системы.