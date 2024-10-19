Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Расселл — 2-й, Норрис — 4-й

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В Остине завершилась квалификация к спринту Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Мерседес» Джордж Рассел, третий результат – у пилота Шарля Леклера.

Формула-1. Гран-при США. Спринт-квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.833.

2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.845.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.059.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.083.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:33.089.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:33.183.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33.378.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33.398.

9. Юки Цунода («РБ») — 1:33.802.

10. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:34.406.

После второго сегмента вылетели:

11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:34.244

12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:34.363.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.

15. Лиам Лоусон («РБ») — нет времени.

После первого сегмента вылетели:

16. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:34.881.

17. Эстебан Окон («Альпин») — 1:34.917.

18. Александер Албон («Уильямс») — 1:35.054.

19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:35.148.

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:36.472.