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Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Расселл — 2-й, Норрис — 4-й

Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при США, Расселл — 2-й, Норрис — 4-й
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В Остине завершилась квалификация к спринту Гран-при США Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Мерседес» Джордж Рассел, третий результат – у пилота Шарля Леклера.

Формула-1. Гран-при США. Спринт-квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.833.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:32.845.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.059.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33.083.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:33.089.
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:33.183.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33.378.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:33.398.
9. Юки Цунода («РБ») — 1:33.802.
10. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:34.406.

После второго сегмента вылетели:
11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:34.244
12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:34.363.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — нет времени.
15. Лиам Лоусон («РБ») — нет времени.

После первого сегмента вылетели:
16. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:34.881.
17. Эстебан Окон («Альпин») — 1:34.917.
18. Александер Албон («Уильямс») — 1:35.054.
19. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:35.148.
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:36.472.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт-квалификация
19 октября 2024, суббота. 00:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.833
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.226
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