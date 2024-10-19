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Норрис: в каком-то плане я доволен, что стал четвёртым. Мой круг был шокирующим

Норрис: в каком-то плане я доволен, что стал четвёртым. Мой круг был шокирующим
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал четвёртую позицию в спринтерской квалификации Гран-при США Формулы-1. Основной конкурент британца по общему зачёту Формулы-1 Макс Ферстаппен будет стартовать в спринте с поул-позишен.

«Всё не слишком хорошо. Я на четвёртом месте, так что день не супер. У меня весь день были проблемы, если честно — с балансом и настройками. В каком-то плане я доволен, что стал четвёртым, потому что было ощущение, что всё могло сложиться намного хуже. Но мой круг был шокирующим. Не ужасный день — могло быть хуже, могло быть лучше, но я приму его таким», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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