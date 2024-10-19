«Давно такого не было». Ферстаппен отреагировал на поул в спринт-квалификации Ф-1

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при США в Остине.

«У нас был хороший день. Спринтерская квалификация всегда очень сложная, ты никогда не знаешь, как сильно можешь атаковать. Весь день машина работала хорошо. Я рад быть первым — давно такого не было, так что я доволен.

Пилотировать на этой трассе потрясающе. Новый асфальт, потом немного старого, потом кочки — тут нелегко, но весело.

В спринте мы сделаем всё возможное, но мы знаем, что больше всего очков доступно в воскресенье, так что именно тогда мы хотим выступить хорошо", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.