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«Давно такого не было». Ферстаппен отреагировал на поул в спринт-квалификации Ф-1

«Давно такого не было». Ферстаппен отреагировал на поул в спринт-квалификации Ф-1
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринт-квалификации Гран-при США в Остине.

«У нас был хороший день. Спринтерская квалификация всегда очень сложная, ты никогда не знаешь, как сильно можешь атаковать. Весь день машина работала хорошо. Я рад быть первым — давно такого не было, так что я доволен.

Пилотировать на этой трассе потрясающе. Новый асфальт, потом немного старого, потом кочки — тут нелегко, но весело.

В спринте мы сделаем всё возможное, но мы знаем, что больше всего очков доступно в воскресенье, так что именно тогда мы хотим выступить хорошо", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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