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Марко отреагировал на поул Ферстаппена и назвал команду, от которой ждал большего

Марко отреагировал на поул Ферстаппена и назвал команду, от которой ждал большего
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал поул-позишен голландского гонщика австрийцев Макса Ферстаппена в спринтерской квалификации Гран-при США. Марко признался, что подобный результат трёхкратного чемпиона мира не оказался для него полной неожиданностью.

«После тренировки мы были вполне уверены, что на одном круге способны бороться впереди. Однако, честно говоря, мы больше рассчитывали на то, что нашим соперником окажется „Феррари“.

Это хорошее начало уикенда. Прогноз на спринт? У нас нет результатов [по итогам тренировки], которые можно было бы сравнить", — приводит слова Марко Motorsport-Total.

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