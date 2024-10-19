Албон назвал разворот в спринт-квалификации «дурацкой ошибкой» и объяснил причину

Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон взял на себя вину за провал в спринтерской квалификации Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. В первом сегменте шатаута болид Албона развернуло в предпоследнем повороте, после чего он потерял шансы пробиться в следующий сегмент.

«Моя ошибка. Я просто наехал на внутренний бордюр. По сравнению с тренировкой я настроил машину жёстче. Учитывая это, я должен был избегать наезда на бордюр. В тренировке это сошло бы мне с рук, но в квалификации машина была настроена слишком жёстко для этого. Дурацкая ошибка», — приводит слова Албона Motorsport-Magazin.