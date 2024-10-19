Оскар Пиастри отреагировал на свою ошибку и 16-е место в спринт-квалификации Гран-при США

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал собственную ошибку в первом сегменте спринтерской квалификации Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» в Остине. Пиастри слишком широко вышел из предпоследнего поворота, нарушил пределы трассы и после списания быстрого круга занял только 16-е место.

«Большая часть круга получилась хорошей. На последнем сектора была пара ошибок, а после этого я попробовал пройти предпоследний поворот на слишком высокой скорости. И вот такой результат. Досадно. Набрать очки в спринте будет трудно, однако мы должны попробовать», — приводит слова Пиастри Motorsport-Magazin.